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Сільського голову Донеччини судитимуть за хабарництво

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сільський голова на Донеччині опинився на лаві підсудних через згоду отримати хабар у сумі 7,5 тисяч доларів США. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Встановлено, що посадовець на початку липня 2016 року запропонував чоловікові оформити у власність земельну ділянку під будівництво, розташовану на території сільської ради. Однак, аби депутати позитивно проголосували за це питання, чоловік повинен надати 7 500 доларів США.

Проте довести свій злочинний намір до завершення сільський голова не встиг, оскільки у цей день його було затримано під час одержання 3000 доларів США від двох інших громадян за вирішення аналогічного питання.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Довідково: відносно вказаного сільського голови розглядається інше кримінальне провадження за ч.3 ст.368 КК України – за отримання від двох громадян 3000 доларів США неправомірної вигоди за сприяння у вирішенні питання щодо надання земельних ділянок під будівництво на території сільської ради.

Як повідомляв УНН, п'ять років ув'язнення за хабар присудили чиновниці з Кіровоградщини.

Українські Національні Новини

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