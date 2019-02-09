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Силовики РФ в Крыму провели обыск у проукраинского активиста

Силовики РФ в Крыму провели обыск у проукраинского активиста

Киев  •  УНН

 • 11131 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В селе Орехово Сакского района в оккупированном Крыму в пятницу, 8 февраля, российские силовики провели обыск у проукраинского активиста Олега Приходько. Об этом рассказал сам Приходько, сообщает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

"Проводили вчера (8 февраля – ред.) обыск. Была целая толпа силовиков, с оружием. Забрали мой и жены компьютер, телефон, украинскую символику, флаги. Даже в машине. Также забрали макеты немецких автоматов. Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне", - рассказал Приходько.

По его словам, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона, проводили беседу и сказали, что "будут проводить экспертизу того, что у меня забрали".

Российские силовики публично не комментируют проведение обыска у Приходько.

В июне 2016 года роосийские силовики уже задерживали Олега Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, силовики РФ провели обыски оккупационной власти Севастополя.

Украинские Национальные Новости

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