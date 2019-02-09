Силовики РФ у Криму провели обшук у проукраїнського активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У селі Оріхове Сакського району в окупованому Криму у п'ятницю, 8 лютого, російські силовики провели обшук у проукраїнського активіста Олега Приходька. Про це розповів сам Приходько, повідомляє УНН з посиланням на Крим.Реалії.
"Проводили вчора (8 лютого - ред.) обшук. Була ціла юрба силовиків, зі зброєю. Забрали мій і дружини комп'ютер, телефон, українську символіку, прапори. Навіть в машині. Також забрали макети німецьких автоматів. Обшук вони пояснили тим, що вночі в Саках були розбиті могили радянським льотчикам, намальована свастика. І вони чомусь вирішили прийти до мене", - розповів Приходько.
За його словами, після обшуку його відвезли до Сімферополя, де переписували всі контакти з телефону, проводили бесіду і сказали, що "будуть проводити експертизу того, що у мене забрали".
Російські силовики публічно не коментують проведення обшуку у Приходька.
У червні 2016 року роосійскіе силовики вже затримували Олега Приходька за українські номерні знаки на автомобілі.
Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією "Хізб ут-Тахрір".
Нагадаємо, силовики РФ провели обшуки окупаційної влади Севастополя.