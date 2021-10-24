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Сильное землетрясение всколыхнуло северо-восток Тайваня

Киев • УНН

 • 18028 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. В воскресенье, 24 октября, на северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные метеорологического бюро Тайваня.

Сильное землетрясение всколыхнуло северо-восток Тайваня

Детали

Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что сила землетрясения составила 6,5 баллов, тогда как Геологическая служба США дала более низкую силу толчков в 6,2 балла.

Землетрясение поразило северо-восток округа Илан в 13:11 по местному времени и залегало на глубине 67 км.

Местные СМИ сообщают, что толчки продолжались примерно 10 секунд.

Землетрясение было ощутимо даже в столице острова - Тайбэе. Метро Тайбэя было ненадолго закрыто для проверок, но вскоре после этого снова открылось. Государственный энергетический оператор острова сообщил, что сеть работает в штатном режиме.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, заявила, что эвакуировала своих рабочих.

#earthquake felt in Taipei after 1 pm Sunday pic.twitter.com/Scd6yekeL6

- Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 24, 2021

Дополнение

Тайвань регулярно страдает от землетрясений, поскольку остров находится недалеко от стыка двух тектонических плит.

В 2018 году в городе Хуалянь, популярном среди туристов, проищошло землетрясения силой 6,4 балла, в результате которого погибли 17 человек и около 300 получили ранения.

В сентябре 1999 года в результате наиболее смертоносного стихийного бедствия в истории острова, погибли около 2 400 человек. Тогда подземные толчки достигли 7,6 балла по шкале Рихтера.

Huge quake just now in Taiwan! #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/7vacL3MAdk

- Bill Murphy (@onionsack) October 24, 2021

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