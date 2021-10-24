Сильное землетрясение всколыхнуло северо-восток Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В воскресенье, 24 октября, на северо-востоке Тайваня произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные метеорологического бюро Тайваня.
Детали
Центральное бюро погоды Тайваня сообщило, что сила землетрясения составила 6,5 баллов, тогда как Геологическая служба США дала более низкую силу толчков в 6,2 балла.
Землетрясение поразило северо-восток округа Илан в 13:11 по местному времени и залегало на глубине 67 км.
Местные СМИ сообщают, что толчки продолжались примерно 10 секунд.
Землетрясение было ощутимо даже в столице острова - Тайбэе. Метро Тайбэя было ненадолго закрыто для проверок, но вскоре после этого снова открылось. Государственный энергетический оператор острова сообщил, что сеть работает в штатном режиме.
Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, заявила, что эвакуировала своих рабочих.
#earthquake felt in Taipei after 1 pm Sunday pic.twitter.com/Scd6yekeL6- Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 24, 2021
Дополнение
Тайвань регулярно страдает от землетрясений, поскольку остров находится недалеко от стыка двух тектонических плит.
В 2018 году в городе Хуалянь, популярном среди туристов, проищошло землетрясения силой 6,4 балла, в результате которого погибли 17 человек и около 300 получили ранения.
В сентябре 1999 года в результате наиболее смертоносного стихийного бедствия в истории острова, погибли около 2 400 человек. Тогда подземные толчки достигли 7,6 балла по шкале Рихтера.
Huge quake just now in Taiwan! #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/7vacL3MAdk- Bill Murphy (@onionsack) October 24, 2021