Сильний землетрус сколихнув північний схід Тайваню

Деталі

Центральне бюро погоди Тайваню повідомило, що сила землетрусу склала 6,5 балів, тоді як Геологічна служба США дала більш низьку силу поштовхів в 6,2 бала.

Землетрус вразив північний схід округу Ілан о 13:11 за місцевим часом і залягав на глибині 67 км.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд.

Землетрус був відчутний навіть в столиці острова - Тайбеї. Метро Тайбея було ненадовго закрито для перевірок, але незабаром після цього знову відкрилося. Державний енергетичний оператор острова повідомив, що мережа працює в штатному режимі.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), найбільший в світі контрактний виробник мікросхем, заявила, що евакуювала своїх робітників.

#earthquake felt in Taipei after 1 p.m. Sunday pic.twitter.com/Scd6yekeL6

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 24, 2021

Доповнення

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки острів знаходиться недалеко від стику двох тектонічних плит.

У 2018 році в місті Хуалянь, популярному серед туристів, зазнало землетрусу силою 6,4 бала, в результаті якого загинули 17 осіб і близько 300 отримали поранення.

У вересні 1999 року в результаті, найбільш смертоносного стихійного лиха в історії острова, загинуло близько 2 400 людей. Тоді підземні поштовхи сягнули 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Huge quake just now in Taiwan! #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/7vacL3MAdk

— Bill Murphy (@onionsack) October 24, 2021