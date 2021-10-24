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Сильний землетрус сколихнув північний схід Тайваню

Київ • УНН

 • 18028 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У неділю, 24 жовтня, на північному сході Тайваню стався сильний землетрус. Про це інформує УНН з посиланням на дані метеорологічного бюро Тайваню.

Сильний землетрус сколихнув північний схід Тайваню

Деталі

Центральне бюро погоди Тайваню повідомило, що сила землетрусу склала 6,5 балів, тоді як Геологічна служба США дала більш низьку силу поштовхів в 6,2 бала.

Землетрус вразив північний схід округу Ілан о 13:11 за місцевим часом і залягав на глибині 67 км.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поштовхи тривали приблизно 10 секунд.

Землетрус був відчутний навіть в столиці острова - Тайбеї. Метро Тайбея було ненадовго закрито для перевірок, але незабаром після цього знову відкрилося. Державний енергетичний оператор острова повідомив, що мережа працює в штатному режимі.

Компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC), найбільший в світі контрактний виробник мікросхем, заявила, що евакуювала своїх робітників.

#earthquake felt in Taipei after 1 p.m. Sunday pic.twitter.com/Scd6yekeL6

— Focus Taiwan (CNA English News) (@Focus_Taiwan) October 24, 2021

Доповнення

Тайвань регулярно потерпає від землетрусів, оскільки острів знаходиться недалеко від стику двох тектонічних плит.

У 2018 році в місті Хуалянь, популярному серед туристів, зазнало землетрусу силою 6,4 бала, в результаті якого загинули 17 осіб і близько 300 отримали поранення.

У вересні 1999 року в результаті, найбільш смертоносного стихійного лиха в історії острова, загинуло близько 2 400 людей. Тоді підземні поштовхи сягнули 7,6 бала за шкалою Ріхтера.

Huge quake just now in Taiwan! #earthquake #Taiwan pic.twitter.com/7vacL3MAdk

— Bill Murphy (@onionsack) October 24, 2021

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