Сильный дождь вызвал внезапное наводнение в Сиднее
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Сильный дождь вызвал внезапные наводнения в крупнейшем городе Австралии в воскресенье. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В аварийные органы поступило 50 звонков о помощи, в основном по поводу засыпания домов мешками с песком и помощи в заделке протекающих крыш от жителей Сиднея, столицы штата Новый Южный Уэльс, из-за наводнения в воскресенье.
Представитель Службы по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс (SES) сообщил агентству Reuters, что двух человек благополучно извлекли из автомобилей, застрявших в воде в пригородах Сиднея.
"Не ходите пешком и не ездите по паводковым водам", - сказал представитель SES.
За пределами Сиднея поступило 27 звонков о помощи в районе Центрального побережья, примерно в 87 км к северу от Сиднея.
В воскресенье национальное синоптическое агентство выпустило предупреждение о сильной грозе для некоторых частей Сиднея, предсказывая сильный дождь и возможное внезапное наводнение, а также предупредило о новых дождях в городе на этой неделе.
Добавим
2022 год для Сиднея отметился самой влажной погодой за 164 года. Восточное побережье Австралии пережило редкое погодное явление Ла-Нинья, связанное с усилением дождей.