Австралія: Новий Південний Уельс евакуює сотні людей через найбільшу в історії штату повінь

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Місцева влада евакуювала понад 1000 людей з деяких районів, у тому числі з міста Форбс у центрально-західному регіоні Нового Південного Уельсу, який зіткнувся з другою надзвичайною повінню всього за два тижні, повідомляє ABC News.

"SES Нового Південного Уельсу (Державна служба з надзвичайних ситуацій) очолює найбільші операції з реагування на повені в Новому Південному Уельсі у своїй історії", - цитує телекомпанія Карлін Йорк, комісара служби з надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс.

Місцеві чиновники назвали останню повінь найсильнішою в історії штату, затоплено сотні будинків.

Бюро метеорології Австралії у своїй заяві також попередило, що дощі в останні дні та тижні викликали нові та тривалі повені вздовж річок Піл та Намой.

Влада закликала людей триматися подалі від води, що піднімається, і шукати притулок у найвищому доступному місці.