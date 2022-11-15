Австралия: Новый Южный Уэльс эвакуирует сотни людей из-за крупнейшего в истории штата наводнения

Детали

Местные власти эвакуировали более 1000 человек из некоторых районов, в том числе из города Форбс в центрально-западном регионе Нового Южного Уэльса, который столкнулся со вторым чрезвычайным наводнением всего за две недели, сообщает ABC News.

"SES Нового Южного Уэльса (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) возглавляет крупнейшие операции по реагированию на наводнения в Новом Южном Уэльсе в своей истории", - цитирует телекомпания Карлин Йорк, комиссара службы по чрезвычайным ситуациям штата Новый Южный Уэльс.

Местные чиновники назвали последнее наводнение сильнейшим в истории штата, затоплены сотни домов.

Бюро метеорологии Австралии в своем заявлении также предупредило, что дожди в последние дни и недели вызвали новые и длительные наводнения вдоль рек Пил и Намой.

Власти призвали людей держаться подальше от поднимающейся воды и искать убежище в самом высоком доступном месте.