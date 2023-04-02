Сильний дощ спричинив раптову повінь у Сіднеї
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Сильний дощ викликав раптові повені в найбільшому місті Австралії в неділю. Про це пише Reuters, передає УНН.
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До аварійних органів надійшло 50 дзвінків про допомогу, в основному з приводу засипання будинків мішками з піском і допомоги в закладенні дахів, що протікають, від жителів Сіднея, столиці штату Новий Південний Уельс, через повінь у неділю.
Представник Служби з надзвичайних ситуацій штату Новий Південний Уельс (SES) повідомив агентству Reuters, що двох людей благополучно витягли з автомобілів, що застрягли у воді в передмістях Сіднея.
"Не ходіть пішки і не їздіть паводковими водами", - сказав представник SES.
За межами Сіднея надійшло 27 дзвінків про допомогу в районі Центрального узбережжя, приблизно за 87 км на північ від Сіднея.
У неділю національне синоптичне агентство випустило попередження про сильну грозу для деяких частин Сіднея, передбачаючи сильний дощ і можливу раптову повінь, а також попередило про нові дощі у місті цього тижня.
Додамо
2022 рік для Сіднея відзначився найвологішою погодою за 164 роки. Східне узбережжя Австралії пережило рідкісне погодне явище Ла-Нінья, пов'язане з посиленням дощів.