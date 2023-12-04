Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Киев • УНН
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
Сильный снег в северной Англии заставил автомобилистов искать убежища или провести ночь в своих автомобилях и обесточил более 2500 домохозяйств, пишет АР, передает УНН.
Детали
Грузовики застряли в снегу, блокируя автомагистрали, поскольку водители сообщали, что им нужны часы, чтобы осуществить короткие поездки, а другие были вынуждены искать место для остановки вдоль своих маршрутов или в своих автомобилях.
Это действительно такое ощущение, будто вы идете через Альпы или какой-то горнолыжный курорт
Пожарно-спасательная служба сообщила, что работала всю ночь, чтобы вытащить водителей из автомобилей, застрявших в глубоком снегу.
Школы, церкви и скаутские здания использовались, чтобы предоставить экстренное убежище застрявшим путешественникам.
Более 2500 человек остались без электричества в Камбрии. Ожидается, что электроэнергию восстановят к поздней ночи воскресенья.
Метеорологическое агентство Великобритании опубликовало предупреждение о гололеде в некоторых районах Мидлендса, на севере Англии.
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Сильный снег на севере Англии вызвал хаос на автомагистралях и обесточивание
Сильный снегопад на севере Англии заблокировал движение автомобилистов, что привело к хаосу на дорогах и обесточиванию более 2 500 домов. Аварийные приюты помогли застрявшим путешественникам; восстановление электроснабжения ожидается до конца воскресенья.
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