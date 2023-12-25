Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"

За прошедшие сутки суток было уничтожено 29 вражеских "шахедов". Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожено.

Кроме того, Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-30.

"За прошедшие сутки суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника", - добавили в Генштабе.

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