Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
  •  60482 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
22 декабря  •  66667 просмотра

Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  265922 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  231070 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  182733 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  175415 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  209241 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  210958 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  167776 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  150855 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146491 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133059 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122129 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  113723 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103931 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sili-pvo-sbili-za-sutki-sbili-za-sutki-sbili-29-vrazheskikh-shakhedov

Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 05:37  •  21315 просмотра

Read in English

Украинские ПВО уничтожили 29 из 31 атакующего беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.

За прошедшие сутки суток было уничтожено 29 вражеских "шахедов". Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

За прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 31 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 29 ударных БПЛА уничтожено.

Кроме того, Генштабе подтвердили уничтожение 2 вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и Су-30.

"За прошедшие сутки суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склада боеприпасов и зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 артиллерийских средства и пункт управления противника", - добавили в Генштабе.

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений: ситуация на фронте25 декабрь 2023, 05:25 • 21104 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Сили ППО збили за добу 29 ворожих "шахедів"
Ukrainian air defense forces shot down 29 enemy "shaheeds" over the last day
Новости по теме

Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"

Украинские ПВО уничтожили 29 из 31 атакующего беспилотника "шахед" и два российских истребителя-бомбардировщика, а также нанесли удары по вражеским целям.

Война •   •  21315 просмотра
Силы ПВО за сутки сбили 29 вражеских "шахедов"

За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений: ситуация на фронте

Украинские войска уничтожили 29 вражеских беспилотников и 2 истребителя-бомбардировщика. Оборона также расширила свои позиции на Херсонском направлении.

Война •   •  21104 просмотра
За прошедшие сутки произошло 66 боевых столкновений: ситуация на фронте

Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о приближении вражеских беспилотников к Одессе и наблюдают повышенную активность тактической авиации противника на востоке и юго-востоке.

Война •   •  22540 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе БпЛА и тактической авиации

Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Украина восстановила мост через реку Сула на трассе Борисполь-Мариуполь, улучшив транспортное сообщение и доставку грузов.

Экономика •   •  21795 просмотра
Отремонтировали мост на трассе Борисполь-Мапиуполь, который ускорит доставку гуманитарных, промышленных и других грузов

Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты

Считается, что впервые Рождество начали отмечать в Римской империи после того как император Константин сделал христианство официальной религией. Третий Вселенский собор в 341 году официально утвердил празднование Рождества Христова

Общество •   •  21289 просмотра
Сегодня Рождество Христово: традиции, обычаи, интересные факты

День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, все желающие могут присоединиться к празднованию Дня тыквенного пирога. Первые известные рецепты тыквенного пирога появились во французских и английских кулинарных книгах в конце 1600-х годов.

УНН Lite •   •  18476 просмотра
День тыквенного пирога. Что еще можно отметить 25 декабря

США увеличили территориальные притязаня в Арктике

США расширяют арктические территории в поисках ресурсов, что совпадает с действиями Канады и России. В центре внимания - стратегические минералы и энергетические запасы.

Новости Мира •   •  19732 просмотра
США увеличили территориальные притязаня в Арктике

Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Украина сыграет полуфинал отбора на Евро-2024 в Зенице, а в случае победы может сыграть финал во Вроцлаве.

Спорт •   •  19561 просмотра
Отбор на Евро-2024: где состоятся матчи с участием украинской сборной

Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

Израиль рассматривает возможность предоставления иммунитета и депортации лидерам ХАМАС в обмен на освобождение заложников и прекращение войны.

Новости Мира •   •  21191 просмотра
Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ

В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане

Три пожилые женщины погибли от удара током в бане Седжонг в Южной Корее. Проводится расследование по подозрению в неисправности электрооборудования в джакузи.

Новости Мира •   •  21296 просмотра
В Южной Корее трое женщин погибли от удара током в общественной бане