Силы обороны выполнили более 449 тысяч задач с помощью БПЛА в июле - Генштаб

Беспилотные системы Сил обороны Украины выполнили более 449 тысяч задач. Это на 3% больше, чем в июне, сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время роботизированные системы в июле выполнили более 23,7 тысячи задач, что на 41% больше, чем месяцем ранее.

Кроме того, украинские подразделения выполнили 376 тысяч задач с применением FPV-дронов. Как отметили в Генштабе, соотношение применения FPV-дронов составляет 1,6 к 1 в пользу Украины.

Силы обороны Украины развивают направление беспилотных систем прежде всего для сохранения жизни и здоровья военнослужащих. Чем больше задач можно выполнять дистанционно, тем меньше людей подвергаются риску непосредственного контакта с противником