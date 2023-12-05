Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба

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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
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Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
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Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

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В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  174607 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

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Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  218387 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

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Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  245151 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

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Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  223017 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  191266 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

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Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  188483 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

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Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  175229 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  231231 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203247 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  37847 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
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Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
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20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  48672 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

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Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба

Украинские войска отбили атаки противника на шести направлениях, включая Купянск и Бахмут, удерживая прочную оборону и нанося врагу потери.

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Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба

США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов

Президента Украины Зеленского пригласили на закрытый брифинг в Сенате США, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву. Вскоре сенаторы проголосуют за предоставление дополнительной финансовой поддержки.

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США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов

Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб

Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по силам противника, целями которых были его личный состав, вооружение и зенитные комплексы, говорится в сводке Генерального штаба.

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В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23

Количество жертв неожиданного извержения индонезийского вулкана Марапи возросло до 23 человек, а спасатели борются в опасных условиях.

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В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23

В России заявили о сбитии 26 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем

Министерство обороны России утверждает, что сбило 26 украинских беспилотников над Азовским морем и Крымом, сообщая о попытках атак БПЛА на российскую территорию.

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В России заявили о сбитии 26 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем

5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития

Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.

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5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития

На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину

"Укрнафта" запустила новую нефтяную скважину во Львове с начальным дебитом 25-30 тонн в сутки, пробурив ее всего за 32 дня. Это уже третья скважина, которую компания пробурила в 2023 году на этом же месторождении.

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На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину

Оккупанты ищут украинское подполье через лайки в соцсетях

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США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов

USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений вокруг энергетических объектов от атак. Украина получила первую партию металла весом 5 000 тонн, главным образом для защиты от беспилотников.

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США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов

Хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии - The Guardian

Хакеры с российскими и китайскими связями проникли на британский ядерный объект Селлафилд; степень потери данных и было ли удалено вредоносное программное обеспечение - неизвестно. На объекте ведется опасная ядерная деятельность и хранится значительное количество плутония.

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Хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии - The Guardian