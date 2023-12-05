Силы обороны Украины отбили атаки на шести направлениях: отчет Генерального штаба
Украинские войска отбили атаки противника на шести направлениях, включая Купянск и Бахмут, удерживая прочную оборону и нанося врагу потери.
США пригласили Зеленского выступить на закрытом брифинге для сенаторов
Президента Украины Зеленского пригласили на закрытый брифинг в Сенате США, чтобы обсудить дальнейшую помощь Киеву. Вскоре сенаторы проголосуют за предоставление дополнительной финансовой поддержки.
Авиация Сил обороны осуществила 12 ударов по врагу - Генштаб
Авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 12 ударов по силам противника, целями которых были его личный состав, вооружение и зенитные комплексы, говорится в сводке Генерального штаба.
В Индонезии после неожиданного извержения вулкана Марапи количество погибших возросло до 23
Количество жертв неожиданного извержения индонезийского вулкана Марапи возросло до 23 человек, а спасатели борются в опасных условиях.
В России заявили о сбитии 26 украинских беспилотников над Крымом и Азовским морем
Министерство обороны России утверждает, что сбило 26 украинских беспилотников над Азовским морем и Крымом, сообщая о попытках атак БПЛА на российскую территорию.
5 декабря: Всемирный день почв, Международный день волонтеров во имя экономического и социального развития
Всемирный день почв отмечается во всем мире 5 декабря, чтобы подчеркнуть их важность для экосистем и продовольственной безопасности на планете.
На Львовщине запустили новую высокодебитную скважину
"Укрнафта" запустила новую нефтяную скважину во Львове с начальным дебитом 25-30 тонн в сутки, пробурив ее всего за 32 дня. Это уже третья скважина, которую компания пробурила в 2023 году на этом же месторождении.
Оккупанты ищут украинское подполье через лайки в соцсетях
Российские оккупанты проверяют лайки в социальных сетях, чтобы выявить украинских подпольщиков на оккупированных территориях, предупреждает Штаб национального сопротивления. Жителей призывают быть осторожными в интернете.
США предоставили Украине помощь для строительства защиты энергообъектов для защиты энергообъектов
USAID предоставляет Украине 20 000 тонн металла для строительства защитных сооружений вокруг энергетических объектов от атак. Украина получила первую партию металла весом 5 000 тонн, главным образом для защиты от беспилотников.
Хакеры взломали самый опасный ядерный объект Британии - The Guardian
Хакеры с российскими и китайскими связями проникли на британский ядерный объект Селлафилд; степень потери данных и было ли удалено вредоносное программное обеспечение - неизвестно. На объекте ведется опасная ядерная деятельность и хранится значительное количество плутония.