Силы обороны делают небольшие тактические движения вперед на Угледарском направлении

Цитата

«Ситуация более-менее стабильная, но враг все равно не оставляет попыток атаковать город, потому что это господствующая высота, которая им крайне необходима. Сейчас они используют больше артиллерию, РСЗО, авиацию, авиационные бомбы – три, четыре бомбы в сутки. Они хотят разрушить город, чтобы не оставлять там камня на камне, чтобы мы оттуда ушли», - рассказал Прилипка.

Он отметил, что уже более года у россиян это не удается.

«В свою очередь мы делаем небольшие тактические движения вперед, небольшие отбиваем позиции. Несколько недель назад нам удалось отбить позиции врага, продвинуться вперед – это улучшает наше тактическое положение. Враг очень много использует БПЛА», - сказал Прилипка.

Дополнение

На Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны, украинские воины идут вперед. В частности в течение суток было уничтожено 2 склада боеприпасов россиян и 1 другой важный объект врага.