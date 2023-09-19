Сили оборони роблять невеличкі тактичні рухи вперед на Вугледарському напрямку

Цитата

«Ситуація більш-менш стабільна, але ворог все одно не залишає спроб атакувати місто, тому що це панівна висота, яка їм конче необхідна. Зараз вони використовують більше артилерію, РСЗВ, авіацію, авіаційні бомби – три, чотири бомби за добу. Вони хочуть зруйнувати місто, щоб не залишати там каменю на камені, щоб ми звідти пішли», - розповів Приліпка.

Він зазначив, що вже понад рік в росіян це не вдається.

«В свою чергу ми робимо невеличкі тактичні рухи вперед, невеличкі відбиваємо позиції. Кілька тижнів тому нам вдалося відбити позиції ворога, просунутися вперед – це покращує наше тактичне положення. Ворог дуже багато використовує БПЛА», - сказав Приліпка.

Доповнення

На Таврійському напрямку триває робота Сил оборони, українські воїни йдуть вперед. Зокрема упродовж доби було знищено 2 склади боєприпасів росіян та 1 інший важливий об’єкт ворога.