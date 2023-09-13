Силы обороны имеют частичный успех в районе Роботино в результате штурмовых действий

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«На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области», - говорится в сообщении.

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Ранее Генштаб сообщал, что украинские военные имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.