Силы обороны имеют частичный успех в районе Роботино в результате штурмовых действий
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украинские военные в результате штурмовых действий имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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«На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, заставляют врага отходить с занимаемых позиций. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Роботино Запорожской области», - говорится в сообщении.
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Ранее Генштаб сообщал, что украинские военные имели успех в районах южнее и юго-восточнее Роботино, закрепляются на достигнутых рубежах.