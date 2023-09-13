Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного в результаті штурмових дій

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«На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій. В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Роботиного Запорізької області», - йдеться в повідомленні.

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Раніше Генштаб повідомляв, що українські військові мали успіх в районах південніше та південно-східніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.