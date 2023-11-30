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Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 10:07  •  7693 просмотра

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По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.

Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также четверо рашистов сдались в плен.  Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.

В операционной зоне ОСУВ Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин

  - написал Тарнавский в Telegram.

Всего, по его словам, за прошедшие сутки было уничтожено 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов.

Отмечается, что 29 ноября на Таврическом направлении  было зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.

Враг безуспешно вел штурмовые действия в районах степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбито 22 атаки захватчиков.

Дополнение

За прошедшие сутки еще четыре оккупанта сдались в плен. Как отметил Тарнавский, за последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направления решили не воевать и сдаться.

Добавим

28 ноября Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Сили оборони ліквідували майже 500 загарбників та 25 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку
The Defense Forces eliminated almost 500 invaders and 25 units of enemy equipment in the Tavrichesky direction
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