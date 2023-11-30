Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
Киев • УНН
По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.
Силы обороны за прошедшие сутки уничтожили почти 500 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также четверо рашистов сдались в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский, пишет УНН.
В операционной зоне ОСУВ Таврия враг продолжает активные наземные пехотные атаки. Местами применяет бронетехнику. За сутки общие потери оккупантов в живой силе составили почти 500 человек. Также наши воины полностью уничтожили 7 танков и 13 других бронемашин
Всего, по его словам, за прошедшие сутки было уничтожено 25 единиц вражеской военной техники и 2 склада боеприпасов.
Отмечается, что 29 ноября на Таврическом направлении было зафиксировано 45 боевых столкновений и 648 артобстрелов.
Враг безуспешно вел штурмовые действия в районах степного, Новокалинового, Авдеевки, Северного, Первомайского, восточнее Новобахмутовки и южнее Тоненького уже сегодня отбито 22 атаки захватчиков.
Дополнение
За прошедшие сутки еще четыре оккупанта сдались в плен. Как отметил Тарнавский, за последние 20 дней более 60 российских оккупантов на Таврическом направления решили не воевать и сдаться.
Добавим
28 ноября Силы обороны Украины уничтожили 48 единиц военной техники на Таврическом направлении. В частности, уничтожено 4 танка, 22 БпЛА и 1 единицу спецтехники.
Силы обороны ликвидировали почти 500 захватчиков и 25 единиц вражеской техники на Таврическом направлении
По словам командующего Александра Тарнавского, силы обороны на Таврическом направлении за день ликвидировали почти 500 российских солдат, уничтожили 25 единиц вражеской техники и взяли в плен четырех военнослужащих.
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