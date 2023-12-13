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Силы обороны ликвидировали на Таврическом направлении более 400 оккупантов и 28 единиц вражеской техники - Тарнавский

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 10:47  •  13726 просмотра

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На Таврическом направлении украинские военные ликвидировали 401 российского военнослужащего и уничтожили 28 единиц вражеской техники, в том числе 13 танков, сообщил генерал-бригадный генерал Александр Тарнавский.

На Таврическом направлении за прошедшие сутки россияне провели 80 боевых столкновений. Украинские военные держат оборону и наносят потери врагу. За сутки на Таврическом направлении было ликвидирован 401 оккупант, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

Детали

В общем, в операционной зоне ОСУВ Таврия, враг за прошедшие сутки нанес 3 авиаудара, провел 80 боевых столкновений и совершил 658 артобстрелов.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону на авдеевском и марьинском направлениях. Общие потери врага составили 401 человека

- написал Тарнавский в Telegram.

Также было уничтожено 28 единиц военной техники. В частности, 13 танков, 12 ББМ и 1 артсистему. Еще 10 единиц техники врага повреждены.

Дополнение

Ранее Тарнавский сообщал, что российские войска продолжают массированные наступательные действия на Авдеевском и Марьинском направлениях, активно применяя авиацию.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 341 500 человек, 5682 танков и тысяч единиц другой военной техники.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Сили оборони ліквідували на Таврійському напрямку понад 400 окупантів та 28 одиниць ворожої техніки - Тарнавський
Ukrainian Armed Forces eliminate over 400 occupants and 28 units of enemy equipment in the Tavria sector - Tarnavskyi
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