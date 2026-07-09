Сикорский заявил, что россия готовит новые провокации против Польши

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава располагает достоверной информацией о подготовке россией новых провокаций. По его словам, публичное предупреждение должно удержать москву от реализации этих планов, сообщает УНН со ссылкой на RMF24.

В то же время глава польского МИД отказался раскрывать подробности разведывательной информации.

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По словам Сикорского, россия уже длительное время ведет против Польши и Франции гибридную войну, которая включает кибератаки, диверсии, поджоги, атаки беспилотниками и попытки сбора информации о критической инфраструктуре.

Министр также напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину россия, по его словам, готовила провокации "под чужим флагом", однако их удалось сорвать благодаря предупреждениям западных спецслужб.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что Париж также фиксирует усиление российской гибридной активности. Он подчеркнул необходимость и далее усиливать давление на россию и продолжать поддержку Украины.

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