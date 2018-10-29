Сидел на рельсах: в Донецкой области мужчина попал под поезд
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области, вблизи Славянска, 35-летний житель Былбасовка, который находился на железнодорожном пути, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Предварительно, пострадавший сидел на рельсах. Об этом сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции, передает УНН.
Трагедия произошла вчера, 28 октября, около шести вечера в пгт Былбасовка.
"На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшим является житель поселка 1983 года рождения. По предварительным данным, в момент движения электропоезда через данный участок он сидел на рельсах. Машинистом было использовано экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученной травмы головы мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.
По данному факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".
Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, то заснул на рельсах.