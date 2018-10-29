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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 110621 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 118680 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 157594 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149238 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138826 просмотра

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7 марта, 13:58 • 129460 просмотра

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7 марта, 08:52 • 175187 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118180 просмотра

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Сидел на рельсах: в Донецкой области мужчина попал под поезд

Сидел на рельсах: в Донецкой области мужчина попал под поезд

Киев  •  УНН

 • 7644 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 29 октября. УНН. В Донецкой области, вблизи Славянска, 35-летний житель Былбасовка, который находился на железнодорожном пути, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Предварительно, пострадавший сидел на рельсах. Об этом сообщили в пресс-службе Славянского отдела полиции, передает УНН.

Трагедия произошла вчера, 28 октября, около шести вечера в пгт Былбасовка.

"На месте происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что погибшим является житель поселка 1983 года рождения. По предварительным данным, в момент движения электропоезда через данный участок он сидел на рельсах. Машинистом было использовано экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. От полученной травмы головы мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.

По данному факту начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта".

Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, то заснул на рельсах.

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