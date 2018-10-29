Сидів на рейках: на Донеччині чоловік потрапив під потяг
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У Донецькій області, поблизу Слов’янська, 35-річний житель Билбасівки, що перебував на залізничній колії, отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Попередньо, постраждалий сидів на рейках. Про це повідомили у прес-службі Слов'янського відділу поліції, передає УНН.
Трагедія сталася вчора, 28 жовтня, близько шостої вечора у пгт Билбасівка.
"На місці події слідчо-оперативною групою було встановлено, що загиблим є мешканець селища 1983 року народження. За попередніми даними, у момент руху електропоїзду через дану ділянку він сидів на рельсах. Машиністом було використано екстрене гальмування, але зіткнення уникнути не вдалося. Від отриманої травми голови чоловік помер на місці", – йдеться в повідомленні.
За цим фактом розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту".
Нагадаємо, потяг травмував нетверезого чоловіка у Львівській області. Попередньо, той заснув на колії.