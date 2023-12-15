Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"

Светлана Мирошник из Свидовки, что в Черкасской области, потеряла сына из-за войны. Однако не потеряла веры в победу Украины. Женщина приняла участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє", обустроила небольшой "швейный цех" у себя дома и шьет одежду для ВСУ, передает УНН.

Детали

Отметим, что портниха закрывает запросы ребят на передовой с начала полномасштабного вторжения.

Термоодежда, белье, шапки, балаклавы, маскировочные костюмы, спальные мешки, разгрузки - все самостоятельно изготавливала на волонтерских началах. С материалами помогали волонтеры и неравнодушные односельчане.

"Швейный цех" обустроила в небольшой комнате своего дома, где живет с мужем, за которым ухаживает из-за его болезни. Сшитое передает сразу через волонтеров на передовую.

На грантовые средства в сумме 100 тыс. грн она приобрела мощную швейную машину и окантовщик для тяжелых тканей, парогенератор с утюгом и гладильную доску, а также другое оборудование, которое позволит изготавливать значительно больше военной одежды.

"Моя работа - это проявление благодарности и мой оберег нашим детям на фронте. Пусть хранит их Господь", - говорит женщина.

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года.

В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев.

Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.