Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"
Киев • УНН
Светлана Мирошник из Черкасской области, которая потеряла на войне сына, руководит домашней швейной мастерской для изготовления военного обмундирования, которая финансируется за счет конкурсного гранта.
Светлана Мирошник из Свидовки, что в Черкасской области, потеряла сына из-за войны. Однако не потеряла веры в победу Украины. Женщина приняла участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє", обустроила небольшой "швейный цех" у себя дома и шьет одежду для ВСУ, передает УНН.
Детали
Отметим, что портниха закрывает запросы ребят на передовой с начала полномасштабного вторжения.
Термоодежда, белье, шапки, балаклавы, маскировочные костюмы, спальные мешки, разгрузки - все самостоятельно изготавливала на волонтерских началах. С материалами помогали волонтеры и неравнодушные односельчане.
"Швейный цех" обустроила в небольшой комнате своего дома, где живет с мужем, за которым ухаживает из-за его болезни. Сшитое передает сразу через волонтеров на передовую.
На грантовые средства в сумме 100 тыс. грн она приобрела мощную швейную машину и окантовщик для тяжелых тканей, парогенератор с утюгом и гладильную доску, а также другое оборудование, которое позволит изготавливать значительно больше военной одежды.
"Моя работа - это проявление благодарности и мой оберег нашим детям на фронте. Пусть хранит их Господь", - говорит женщина.
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Напомним
В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года.
В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.
Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев.
Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.
Шью одежду для ВСУ: портниха из Черкасской области рассказала, как приближает победу благодаря участию в конкурсе "Роби своє"
Светлана Мирошник из Черкасской области, которая потеряла на войне сына, руководит домашней швейной мастерской для изготовления военного обмундирования, которая финансируется за счет конкурсного гранта.
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