Швейцарские пожарные передадут оборудование украинским коллегам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Женевские пожарные работают, чтобы помочь своим украинским коллегам. Груз оборудования в ближайшие недели отправится в Польшу, а затем отправится в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Rts.ch.
Детали
Руководство Пожарно-спасательной службы города Женевы (SIS) недавно обсудило с Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA), поставку пожарной техники в Украину.
Цитата
"После этого можно было бы связаться с польскими пожарными, ответственными за организацию помощи, которая поступает от своих коллег из разных стран", - рассказал спикер лейтенант Николас Мийо, подтверждая информацию Tribune de Genève .
Как подчеркнул Николас Мийо, пожарные создают структуру для организации этой помощи.
Груз должен отправиться в ближайшие несколько недель, но из-за конфликта ситуация может быстро измениться. В списке потребностей генераторы.
Напомним
Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон везет в Польше гуманитарную помощь, собранную для украинских беженцев.