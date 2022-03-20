Швейцарские пожарные передадут оборудование украинским коллегам

Детали

Руководство Пожарно-спасательной службы города Женевы (SIS) недавно обсудило с Федеральным департаментом иностранных дел (FDFA), поставку пожарной техники в Украину.

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"После этого можно было бы связаться с польскими пожарными, ответственными за организацию помощи, которая поступает от своих коллег из разных стран", - рассказал спикер лейтенант Николас Мийо, подтверждая информацию Tribune de Genève .

Как подчеркнул Николас Мийо, пожарные создают структуру для организации этой помощи.

Груз должен отправиться в ближайшие несколько недель, но из-за конфликта ситуация может быстро измениться. В списке потребностей генераторы.

Напомним

Бывший премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон везет в Польше гуманитарную помощь, собранную для украинских беженцев.