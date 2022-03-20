Швейцарські вогнеборці передадуть обладнання українським колегам
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Женевські вогнеборці працюють, щоб допомогти своїм українським колегам. Вантаж обладнання найближчими тижнями відправиться до Польщі, а потім відправиться в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Rts.ch.
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Керівництво Пожежно-рятувальної служби міста Женеви (SIS) нещодавно обговорило з Федеральним департаментом закордонних справ (FDFA), поставку пожежної техніки до України.
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"Після цього можна було б зв’язатися з польськими пожежниками, відповідальними за організацію допомоги, яка надходить від своїх колег з різних країн", - розповів речник лейтенант Ніколас Мійо, підтверджуючи інформацію Tribune de Genève .
Як підкреслив Ніколас Мійо, пожежники створюють структуру для організації цієї допомоги.
Вантаж має відправитися в найближчі кілька тижнів, але через конфлікт ситуація може швидко змінитися. У списку потреб генератори.
Нагадаємо
Колишній прем'єр-міністр Британії Девід Кемерон везе до Польщі гуманітарну допомогу, зібрану для українських біженців.