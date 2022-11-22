Швеция задержала двух человек по подозрению в шпионаже после рейдов в Стокгольме

Детали

Подозреваемые задержаны заочно после обысков домов шведским агентством безопасности (SÄPO), полицией и шведскими вооруженными силами.

Шведские СМИ сообщили, что подозреваемыми является супружеская пара в возрасте 60 лет и что в полицейской операции использовались два вертолета Black Hawk.

«Один из задержанных подозревается в незаконной разведывательной деятельности против Швеции и иностранного государства при отягчающих обстоятельствах», - говорится в заявлении SÄPO.

«Другой человек подозревается в пособничестве и подстрекательстве», – добавили там.

В этом деле на допрос доставлен третий человек. Никаких дополнительных подробностей не сообщалось.

Добавим

Рейды были проведены после того, как шведские власти обвинили двух братьев иранского происхождения в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ) в течение примерно 10 лет. Один из подозреваемых работал на внутреннюю разведку Швеции. Оба отрицают какие-либо правонарушения.

Шведская прокуратура заявила, что между этими двумя делами нет никакой связи.