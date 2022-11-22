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Швеція затримала двох людей за підозрою у шпигунстві після рейдів у Стокгольмі

Швеція затримала двох людей за підозрою у шпигунстві після рейдів у Стокгольмі

Київ • УНН

 • 354673 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Шведська влада заявила, що заарештувала двох людей за підозрою у шпигунстві після ранкових рейдів у Стокгольмі, передає УНН.

Деталі

Підозрювані затримані заочно після обшуків будинків шведським агентством безпеки (SÄPO), поліцією та шведськими збройними силами.

Шведські ЗМІ повідомили, що підозрюваними є подружня пара у віці 60 років і що в поліцейській операції використовувалися два вертольоти Black Hawk.

«Один із затриманих підозрюється в незаконній розвідувальній діяльності проти Швеції та іноземної держави за обтяжливих обставин», - йдеться у заяві SÄPO.

«Інша людина підозрюється у пособництві та підбурюванні», - додали там.

У цій справі на допит доставлено третю людину. Жодних додаткових подробиць не повідомлялося.

Додамо

Рейди було проведено після того, як шведська влада звинуватила двох братів іранського походження у шпигунстві на користь російської військової розвідки (ГРУ) протягом приблизно 10 років. Один із підозрюваних працював на внутрішню розвідку Швеції. Обидва заперечують будь-які правопорушення.

Шведська прокуратура заявила, що між цими двома справами немає жодного зв'язку.

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