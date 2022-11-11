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У Швеції двох братів звинуватили у шпигунстві на користь росії

У Швеції двох братів звинуватили у шпигунстві на користь росії

Київ • УНН

 • 227993 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура звинуватила двох шведських братів у "шпигунстві за обтяжливих обставин" на користь росії, повідомили в п'ятницю місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

За повідомленнями шведських ЗМІ, у обвинувальному висновку вони вказані як Пейман Кіа, 42 роки, та Паям Кіа, 35 років.

За повідомленнями, брати мають іранське походження та стали громадянами Швеції у 1994 році.

Їх звинувачують у тому, що вони працювали з російською військовою розвідкою ГРУ протягом десяти років з вересня 2011 року до вересня 2021 року.

За повідомленням громадського мовника SVT, старший брат був високопосадовцем у шведській державній установі на момент арешту у вересні 2021 року. Раніше він працював у шведській службі внутрішньої безпеки SAPO та іноземному розвідувальному агентстві MUST.

Його брат допомагав у контактах "з росією та ГРУ, включаючи питання передачі інформації та отримання компенсації". Згідно з обвинуваченням, Паям Кіа "розібрав і зламав жорсткий диск, який пізніше був знайдений у сміттєвому баку", коли його брата заарештували.

Обидва заперечують будь-які правопорушення. Братам загрожує довічне ув'язнення, якщо їх визнають винними. Довічне ув'язнення у Швеції зазвичай означає щонайменше 20-25 років позбавлення волі.

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