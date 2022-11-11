В Швеции двух братьев обвинили в шпионаже в пользу россии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура обвинила двух шведских братьев в "шпионаже при отягчающих обстоятельствах" в пользу россии, сообщили в пятницу местные СМИ, передает УНН.
Детали
По сообщениям шведских СМИ, в обвинительном заключении они указаны как Пейман Киа, 42 года, и Паям Киа, 35 лет.
По сообщениям, братья имеют иранское происхождение и стали гражданами Швеции в 1994 году.
Их обвиняют в том, что они работали с российской военной разведкой ГРУ в течение десяти лет с сентября 2011 до сентября 2021 года.
По сообщению общественного вещателя SVT, старший брат был высокопоставленным чиновником в шведском государственном учреждении на момент ареста в сентябре 2021 года. Ранее он работал в шведской службе внутренней безопасности SAPO и в иностранном разведывательном агентстве MUST.
Его брат помогал в контактах "с россией и ГРУ, включая вопросы передачи информации и получения компенсации". Согласно обвинению, Паям Киа "разобрал и сломал жесткий диск, который позже был найден в мусорном баке", когда его брат был арестован.
Оба отрицают какие-либо правонарушения. Братьям грозит пожизненное заключение, если их признают виновными. Пожизненное заключение в Швеции обычно означает не менее 20-25 лет лишения свободы.