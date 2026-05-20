Швеция поддерживает открытие для Украины всех кластеров переговоров с ЕС до конца июня - Сибига

Министр Андрей Сибига по итогам переговоров со шведской коллегой отметил, что Швеция поддерживает открытие для Украины всех кластеров переговоров с ЕС до конца июня, передает УНН со ссылкой на МИД.

В среду, 20 мая, в рамках рабочего визита в Швецию министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел в шведском городе Кристианстад двусторонние переговоры со своей шведской коллегой Марией Мальмер-Стенергард.

Сибига отметил, что Кристианстад является символом общей украинско-шведской истории. Здесь установлен памятник Гетману Пилипу Орлику, который провел часть своей жизни в этом городе. Во время пребывания в городе министры посетили монумент, установленный на месте проживания Гетмана в 1716-1719 годах.

В ходе двусторонних переговоров министры обсудили оборонное сотрудничество Украины и Швеции, в частности авиационные возможности в контексте потенциальной поставки Украине истребителей Gripen. По словам Андрея Сибиги, шведское вооружение демонстрирует высокую эффективность на поле боя. Например, продукция Saab эффективно работает на защиту Украины и всей Европы, включая Швецию.

"Используя ваше оружие, наши военные предоставляют обратную связь, которая позволяет масштабировать и совершенствовать производство. Другими словами, мы взаимно усиливаем друг друга", — заявил глава МИД.

Министр проинформировал свою коллегу о ситуации на поле боя, усилиях Украины по стабилизации фронта, защите воздушного пространства и усилении специальных дальнобойных санкций против России.

Стороны также уделили внимание пути к справедливому миру и необходимости дальнейшего санкционного давления на Россию, в частности на ее "теневой флот". Сибига подчеркнул, что Украина стремится к завершению этой войны больше кого-либо в мире, а также рассчитывает на новую роль Европы в мирных усилиях. Швеция может внести в них важный вклад.

"Отдельно хочу поблагодарить за непоколебимую поддержку вступления Украины в ЕС — позицию, которую разделяет 91% шведов. Сегодня я получил четкое подтверждение, что Швеция поддерживает открытие первого переговорного кластера уже в мае и остальных пяти — в июне", — отметил министр.

Дипломаты также обсудили интеграцию Украины в НАТО и развитие программы PURL, которая позволяет закупать критически важное американское вооружение для Украины.

"В сфере обороны Украине также есть что предложить. Мы обладаем уникальным опытом современной войны, а также уникальными технологиями и вооружением. Мы готовы делиться этим опытом — в частности, относительно массового производства и применения всех типов дронов, а также систем противодействия вражеским угрозам", — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД выразил глубокую благодарность Швеции за ее лидерство в поддержке Украины и решительность в защите Европы.

"Мы глубоко ценим вашу помощь с первых дней войны. Общий объем вашей поддержки уже превысил 13,5 миллиарда долларов. Только в прошлом году оборонная помощь составила 4 миллиарда долларов — это третий показатель в мире относительно ВВП. Мы также благодарны за помощь нашему энергетическому сектору", — отметил министр.

Сибига поблагодарил Швецию за поддержку гуманитарных инициатив в сферах образования, здравоохранения и прав человека, а также за помощь украинцам, пострадавшим от войны. По его словам, в настоящее время 38 украинцев, среди которых военные, проходят лечение и реабилитацию в Швеции.

"Наряду с государственной помощью мы чувствуем мощную поддержку шведского общества, муниципалитетов, бизнеса и волонтеров. Прошлой зимой, во время жестоких российских атак на нашу энергосистему, в Швеции прошла общественная кампания, в рамках которой было собрано более 19 миллионов долларов на помощь Украине. Я благодарен каждому шведу, который присоединился к этой инициативе, а также за готовность и в дальнейшем поддерживать энергетическую устойчивость Украины накануне следующей зимы", — отметил глава МИД.

