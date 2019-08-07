Шведов: общество не воспримет ликвидации военной прокуратуры

"В военное время делать такие движения не нужно. Потому что специфика военная - это специфика военная, гражданские прокуроры - это другое. Нам скорее надо прокуратуру, как таковую, реформировать, а не трогать военную. Если в военное время начать ломать через колено - а иначе я это заявление не понимаю - мы в результате получим коллапс еще и здесь", - сказал Шведов.

Он пояснил, что военная специфика требует знания специальных военных законов и оперативного реагирования.

"Я вам из практики скажу - большинство материалов, реализуемых на территории Луганской и Донецкой области - реализуются именно благодаря военной прокуратуре", - рассказал депутат.

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По его словам, гражданские прокуроры затягивают реагирование, а вот военные реагируют на обращения оперативно.

"Это крайне важный орган, нельзя его ликвидировать ни в коем случае. Не забывайте о том, что боевые действия продолжаются. Заявление, скорее всего, прозвучало для того, чтобы увидеть реакцию общества. А общество это вряд ли воспримет", - считает Шведов.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление в котором говорится, что подобные утверждения основываются на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).