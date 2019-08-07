Шведов: суспільство не сприйме ліквідацію військової прокуратури

“У військовий час робити такі рухи не потрібно. Тому що специфіка військова — є специфіка військова, цивільні прокурори — це інше. Нам радше треба прокуратуру, як таку, реформувати, а не чіпати військову. Якщо у військовий час почати ламати через коліно — а інакше я цю заяву не розумію — ми у результаті отримаємо колапс ще й тут”, — сказав Шведов.

Він пояснив, що військова специфіка потребує знання спеціальних військових законів і оперативного реагування.

“Я вам із практики скажу — більшість матеріалів, які реалізовуються на території Луганської і Донецької області — реалізовуються саме завдяки військовій прокуратурі”, — розповів депутат.

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За його словами, цивільні прокурори затягують реагування, а ось військові реагують на звернення оперативно.

“Це вкрай важливий орган, не можна його ліквідовувати у жодному разі. Не забувайте про те, що бойові дії ще тривають. Заява, швидше за все, пролунала для того, щоб побачити реакцію суспільства. А суспільство це навряд чи сприйме”, — вважає Шведов.

Нагадаємо, заступник глави Офісу Президента Руслан Рябошапка заявив, що не бачить необхідності в існуванні військової прокуратури. Він повідомив, що ця структура буде однією з перших реформована.

У відповідь Головна військова прокуратура оприлюднила заяву в якій йдеться, що подібні твердження грунтуються на поверхневих уявленнях про діяльність військових прокурорів. У військовій прокуратурі розраховують на виважені реформи.

Військові прокурори нагадали, що саме завдяки їхній діяльності вдалося, зокрема, притягти до кримінальної відповідальності за ведення агресивної війни 263 особи, серед яких 68 громадян РФ (з них 21 високопосадовець, 18 генералів і адміралів, 18 суддів РФ).