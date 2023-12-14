Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля
Киев • УНН
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича еще на два месяца по обвинению в государственной измене, его адвокат готовит апелляцию.
Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения народному депутату Нестору Шуфричу, которому сообщено о подозрении в государственной измене, сообщил "Суспільному" адвокат Александр Тананакин, информирует УНН.
Детали
Суд продлил содержание под стражей нардепа Шуфрича еще на два месяца. Депутат пробудет в СИЗО до 9 февраля. По словам адвоката Александра Тананакина, защита готовит апелляцию.
Напомним
15 сентября СБУ сообщила о подозрении в государственной измене народному депутату Нестору Шуфричу.
В тот же день дома у народного депутата Нестора Шуфрича во время обысков сотрудники СБУ нашли документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.
10 ноября суд оставил под стражей Шуфрича до 15 декабря.
Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля
Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей народного депутата Нестора Шуфрича еще на два месяца по обвинению в государственной измене, его адвокат готовит апелляцию.
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