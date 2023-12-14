Шуфрича суд оставил под стражей до 9 февраля

Высшие чиновники обороны США и Китая встретились после тайваньского раскола

Американские и китайские военные возобновили переговоры после напряжённости, вызванной тайным визитом американского чиновника на Тайвань, что свидетельствует об оттепели в военных отношениях. Однако недавние столкновения военных сил КНР с филиппинскими кораблями также свидетельствуют о сохранении определенной напряженности в американо-китайских отношениях.