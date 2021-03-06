Штурм Капитолия: задержали 275 человек, более полутысячи подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Следователи округа Колумбия заявляют, что правоохранители 6 января во время штурма Капитолия задержали 275 человек и нашли более 540 подозреваемых. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.
Детали
Среди подозреваемых в беспорядках в Капитолии бывший депутат из Западной Вирджинии, несколько полицейских и левый активист из Юты.
Большинству зачинщиков было разрешено покинуть место преступления, что заставило следователей провести национальную “охоту” на сторонников Трампа, которые штурмовали залы Конгресса.
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Чиновники заявили, что рассматривают возможность подачи серьезных обвинений в крамольной деятельности против некоторых лиц, участвовавших в осаде Капитолия.
Согласно федеральному уголовного кодекса, крамольная заговор означает попытка заговора с целью свержения правительства США. Наказание суровое: до 20 лет тюрьмы.
Штурм Капитолия
6 января 2021 толпа протестующих, которые поддерживали 45-го президента США Дональда Трампа в попытках не допустить признания результатов выборов президента 2020 года, штурмовала и захватила здание Капитолия. Толпа несколько часов удерживал здание. Службе безопасности пришлось эвакуировать всех членов парламента США, присутствующих на общем засидании двух палат, собралось для утверждения результатов выборов. Позже Конгресс все же утвердил победу Джозефа Байдена.
В результате штурма Капитолия погибли пять человек. Несколько десятков человек были арестованы за незаконное проникновение в государственное учреждение.
После штурма Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа в стране было возбуждено не менее 25 уголовных дел о внутреннем терроризме.