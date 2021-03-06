Штурм Капітолія: затримали 275 осіб, понад півтисячі підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Слідчі округу Колумбія заявляють, що правоохоронці 6 січня під час штурму Капітолія затримали 275 людей і знайшли понад 540 підозрюваних. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
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Серед підозрюваних у заворушеннях у Капітолії колишній депутат із Західної Вірджинії, кілька поліцейських та лівий активіст з Юти.
Більшості заворушників було дозволено покинути місце злочину, що змусило слідчих провести національне "полювання" на прибічників Трампа, які штурмували зали Конгресу.
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Посадовці заявили, що розглядають можливість подання серйозних звинувачень у крамольній діяльності проти деяких осіб, які брали участь в облозі Капітолію.
Відповідно до федерального кримінального кодексу, крамольна змова означає спроба змови з метою повалення уряду США. Покарання суворе: до 20 років в'язниці.
Штурм Капітолію
6 січня 2021 року натовп протестуючих, що підтримували 45-го президента США Дональда Трампа в спробах не допустити визнання результатів виборів президента 2020 року, штурмувала і захопила будівлю Капітолію. Натовп кілька годин утримував будівлю. Службі безпеки довелося евакуювати всіх членів парламенту США, присутніх на спільному засіданні двох палат, яке зібралося для затвердження результатів виборів. Пізніше Конгрес все ж затвердив перемогу Джозефа Байдена.
В результаті штурму Капітолію загинуло п'ять осіб. Кілька десятків людей було заарештовано за незаконне проникнення в державну установу.
Після штурму Капітолію прихильниками чинного президента США Дональда Трампа у країні було порушено щонайменше 25 кримінальних справ про внутрішній тероризм.