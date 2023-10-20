Штраф за нарушение правил во время Формулы-1 увеличили в четыре раза: теперь пилоты будут платить 1 млн евро

Детали

Эта цифра предназначена как сдерживающий фактор, чтобы отговорить команды и водителей от наиболее грубых или опасных нарушений правил, и FIA отметила, что любые штрафы уже идут на финансирование программ развития автоспорта.

Не было ясности относительно того, какое правонарушение водитель или команда могли совершить, чтобы получить такой штраф.

Решение о повышении штрафа FIA приняла на заседании своего законодательного органа Всемирного совета автоспорта в четверг.

В заявлении говорится: “Эта сумма не пересматривалась и не менялась по крайней мере в течение последних 12 лет и не отражает текущих потребностей автоспорта”.

Дополнение

Такие изменения вызвали волну возмущения среди пилотов Формулы-1.

В частности Шарль Леклер из Ferrari заявил, что не заслуживает штрафа в 1 млн долларов. Он сказал, что это большая сумма денег и добавил, что некоторые пилоты зарабатывают меньше.

Пилот Haas Кевин Магнуссен сказал, что эта цифра "звучит смешно", а Даниэль Риккардо из Alpha Tauri сказал, что это "страшно".