Штраф за порушення правил під час Формули-1 збільшили у чотири рази: тепер пілоти платитимуть 1 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Керівний орган FIA заявив у четвер, що в чотири рази збільшує максимальний штраф за порушення правил під час змагань Формули-1. Тепер стюарди можуть накласти штраф, починаючи у 1 млн євро. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Ця цифра призначена як стримуючий фактор, щоб відмовити команди та водіїв від найбільш грубих або небезпечних порушень правил, і FIA зазначила, що будь-які штрафи вже йдуть на фінансування програм розвитку автоспорту.
Не було ясності щодо того, яке правопорушення водій або команда могли вчинити, щоб отримати такий штраф.
Рішення про підвищення штрафу FIA прийняла на засіданні свого законодавчого органу Всесвітньої ради автоспорту в четвер.
У заяві йдеться: “Ця сума не переглядалась і не змінювалася принаймні протягом останніх 12 років і не відображає поточних потреб автоспорту”.
Доповнення
Такі зміни викликали хвилю обурення серед пілотів Формули-1.
Зокрема Шарль Леклер з Ferrari заявив, що не заслуговує штрафу у 1 млн доларів. Він сказав, що це велика сума грошей і додав, що деякі пілоти заробляють менше.
Пілот Haas Кевін Магнуссен сказав, що ця цифра "звучить смішно", а Даніель Ріккардо з Alpha Tauri сказав, що це "страшно".