Шторм в Крыму: оккупанты убытки оценили в более 46 млн долларов

Убытки, которые вызвал шторм в Крыму захватчики оценили в 42 млрд рублей (46,5 млн долларов США). Об этом пишет Крым.Реалии ссылаясь на так называемого "главу" Крыма Сергея Аксенова, передает УНН.

Детали

Назначенный россиянами глава Крыма Сергей Аксенов утверждает, во всех приморских городах сильно пострадали набережные и берегоукрепительные сооружения.

Кроме того, по словам псевдоглавы, сейчас оккупационным властям полуострова поступило 436 тысяч заявлений на предоставление компенсационных выплат.

Напомним

Сильный шторм всколыхнул полуостров Крым 27 ноября.

Ранее сообщалось, что оккупанты оценили убытки от шторма в Крыму в почти 40 миллиардов рублей.

В Крыму из-за шторма погибли пять человек