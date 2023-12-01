В Крыму из-за шторма погибли пять человек
Киев • УНН
Пять человек погибли и 12 пострадали в Крыму в результате сильного шторма, который также обесточил более 500 000 человек и повредил многочисленные дома и исторические сооружения.
Во временно оккупированном Крыму в результате непогоды погибли пять человек, еще 12 пострадали, сообщил назначенный рф так называемый "глава" полуострова сергей аксенов, пишет УНН.
В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли
По его словам, непогода нанесла ущерб 320 населенным пунктам в 18 муниципальных образованиях. Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь и Судак.
Затопленными были 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 193 приусадебных участка, 60 дачных домов в трех муниципалитетах.
Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находилось более 500 тысяч человек. На сегодня без света остается около 1600 абонентов, указал аксенов.
Дополнение
Во временно оккупированном Крыму из-за шторма повреждена самая значительная достопримечательность Херсонеса - базилика 1935 года.
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