Шторм в Крыму: на пляже в Гурзуфе нашли тело мужчины на пляже в Гурзуфе

Словацкие дальнобойщики собираются во время блокады на границе с Украиной пропускать по четыре грузовика каждый час

Словацкие дальнобойщики планируют блокировать границу с Украиной, пропуская только четыре грузовика в час, пока ЕС не восстановит более строгие правила для украинских перевозчиков. Протест направлен на защиту их рынка путем восстановления разрешительной системы, отмененной после вторжения.