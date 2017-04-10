Штаб АТО: за минувшие сутки потерь с украинской стороны нет

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 68106 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108746 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166695 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122286 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 120069 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114364 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105462 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107331 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103785 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157617 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Штаб АТО: за минувшие сутки потерь с украинской стороны нет

Штаб АТО: за минувшие сутки потерь с украинской стороны нет

Киев  •  УНН

 • 7427 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 44 раза обстреляли позиции украинских военных, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

“Провокационные обстрелы сил АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 44 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал наших защитников огнем 120мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки — из крупнокалиберных пулеметов. С БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового обстрелял защитников Талаковки и Чермалыка.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82мм, из гранатометов различных систем и вооружения БМП были обстреляны наши позиции в Новогригорьевке. С противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по защитниках Авдеевки и Шахты Бутовка. С противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Верхнеторецкого и Зайцевого. В районов Песков активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. С гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и станицы Луганской. По защитниках Новотошкивки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

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