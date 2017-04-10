Штаб АТО: за минувшие сутки потерь с украинской стороны нет

“Провокационные обстрелы сил АТО не прекращаются. За минувшие сутки российско-террористические войска 44 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины. За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения”, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Приморском направлении. Здесь, в районе Новотроицкого, противник накрывал наших защитников огнем 120мм минометов, противотанковых гранатометов и вооружения БМП. Защитников Водяного, Лебединского и Красногоровки обстреливал из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Гнутово и Новогнатовки бил из гранатометов, а в районе Павлополя и Новомихайловки — из крупнокалиберных пулеметов. С БМП и стрелкового оружия враг бил по морским пехотинцам вблизи Широкино. Вооружение БМП применил в районе Новогригорьевки, а из стрелкового обстрелял защитников Талаковки и Чермалыка.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82мм, из гранатометов различных систем и вооружения БМП были обстреляны наши позиции в Новогригорьевке. С противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра враг бил по защитниках Авдеевки и Шахты Бутовка. С противотанковых гранатометов и стрелкового оружия бил по защитникам Верхнеторецкого и Зайцевого. В районов Песков активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении, из минометов калибра 82мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстрелял наши опорные пункты в районе Новозвановки. С гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра открывал огонь по защитникам Троицкого, Крымского и станицы Луганской. По защитниках Новотошкивки противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.