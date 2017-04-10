Штаб АТО: за минулу добу втрат з української сторони немає

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. За минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 44 рази обстріляли позиції українських військових, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.

“Провокаційні обстріли сил АТО не припиняються. За минулу добу російсько-терористичні війська 44 рази обстріляли позиції Збройних Сил України. За минулу добу двоє українських захисників отримали поранення”, — йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, у районі Новотроїцького, противник накривав наших захисників вогнем 120мм мінометів, протитанкових гранатометів та озброєння БМП. Оборонців Водяного, Лебединського та Красногорівки обстрілював з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Гнутового та Новогнатівки гатив з гранатометів, а в районі Павлополя та Новомихайлівки — з великокаліберних кулеметів. З БМП та стрілецької зброї ворог бив по морських піхотинцях поблизу Широкиного. Озброєння БМП застосував в районі Новогригорівки, а зі стрілецької обстріляв захисників Талаківки та Чермалика.

На Донецькому напрямку, з мінометів калібру 82мм, з гранатометів різних систем та озброєння БМП були обстріляні наші позиції під Новогригорівкою. З протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру ворог гатив по захисниках Авдіївки та Шахти Бутівка. З протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бив по оборонцях Верхньоторецького та Зайцевого. В районів Пісків активізувались ворожі снайпери.

На Луганському напрямку, з мінометів калібру 82мм, гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв наші опорні пункти в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру відкривав вогонь по оборонцях Троїцького, Кримського та станиці Луганської. По захисниках Новотошківки противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

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