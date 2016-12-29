Штаб АТО: среди украинских бойцов за сутки есть раненые в районе Кривой Балки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Среди украинских военных за минувшие сутки есть раненые в районе Кривой Балки в зоне АТО. Эту информацию подтвердил корреспонденту УНН руководитель пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин.
"Насколько мне известно, есть раненые", - сказал он, отвечая на вопрос о потерях среди украинских бойцов в районе Кривой Балки.
Напомним, за минувшие сутки, с 28 на 29 декабря, в зоне проведения АТО боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных.