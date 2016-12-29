Штаб АТО: серед українських бійців за добу є поранені в районі Кривої Балки
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Серед українських військових за минулу добу є поранені у районі Кривої Балки в зоні АТО. Цю інформацію підтвердив кореспонденту УНН речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
"Наскільки мені відомо, є поранені", - сказав він, відповідаючи на питання про втрати серед українських бійців у районі Кривої Балки.
Нагадаємо, за минулу добу, з 28 на 29 грудня, у зоні проведення АТО бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових.