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Шри-Ланка столкнулась с морской катастрофой после пожара на X-Press Pearl

Киев • УНН

 • 17459 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Шри-Ланка столкнулась с худшим кризисом загрязнения пляжей, поскольку тонны пластиковых отходов горящего контейнерного судна выносит на берег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Шри-Ланка столкнулась с морской катастрофой после пожара на X-Press Pearl

Детали

Рыбакам запрещено выезжать на 80-километровый участок побережья вблизи MV X-Press Pearl, поскольку международная пожарная операция все еще продолжается.

"С корабля виден дым и прерывистое пламя", - заявил представитель флота капитан Индика де Сильва. - Однако судно стабильное, и оно все еще находится на якоре".

Власть больше беспокоит миллион полиэтиленовых гранул, которые размываются на пляжах и угрожают мелководью, где разводят рыбу.

Пострадавшее побережье известно своими крабами и креветками, а также туристическими пляжами.

"Это, пожалуй, худшее загрязнение пляжей в нашей истории", - сказал Дхаршани Лахандапура, руководитель Управления морской среды и охраны морской среды (MEPA) Шри-Ланки.

Тысячи военнослужащих и сотрудников службы безопасности чистят пляжи от пластиковых отходов и другого мусора с корабля.

По мнению властей, рабочие места тысяч рыбаков оказались под угрозой, и MEPA заявила, что возможная утечка нефти только придаст разрушений.

Контекст

Значительная часть грузового судна, включая 25 тонн азотной кислоты, гидроксида натрия, смазочных материалов и других химических веществ, оказалась уничтоженными в результате пожара.

MV X-Press Pearl загорелась, когда она ждала разрешения, чтобы зайти в гавань Коломбо, и остается на якоре у порта.

Власти считают, что пожар возник в результате утечки азотной кислоты, о котором экипаж знал с 11 мая. Экипаж из 25 членов эвакуировали еще до взрыва на судне.

Четыре индийских корабля присоединились к флоту Шри-Ланки в надежде помочь сдержать огонь. По словам чиновников, два судна были оборудованы для борьбы с нефтяными пятнами.

Операциями по ликвидации руководит голландская компания SMIT, которая направила специализированные пожарные буксиры.

Пожар на танкере потушили, но вблизи осталось место разлива нефти длиной 40 километров. Шри-Ланка требует от владельцев оплатить 17 миллионов долларов за ущерб от уборки.

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