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The Guardian

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Шрі-Ланка зіткнулася з морською катастрофою після пожежі на X-Press Pearl

Київ • УНН

 • 17459 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Шрі-Ланка стикнулася з найгіршою кризою забруднення пляжів, оскільки тонни пластикових відходів палаючого контейнерного судна виносить на берег. Про це інформує УНН з посиланням на AFP.

Шрі-Ланка зіткнулася з морською катастрофою після пожежі на X-Press Pearl

Деталі

Рибалкам заборонено виїжджати на 80-кілометрову ділянку узбережжя поблизу MV X-Press Pearl, оскільки міжнародна пожежна операція все ще триває.

"З корабля видно дим та переривчасте полум'я, - заявив представник флоту капітан Індіка де Сільва. - Однак судно стабільне, і воно все ще знаходиться на якорі".

Владу більше турбує мільйон поліетиленових гранул, які розмиваються на пляжах і загрожують мілководдю, де розводять рибу.

Постраждале узбережжя відоме своїми крабами та креветками, а також туристичними пляжами.

"Це, мабуть, найгірше забруднення пляжів в нашій історії", - сказав Дхаршані Лахандапура, керівник Управління морського середовища та охорони морського середовища (MEPA) Шрі-Ланки.

Тисячі військовослужбовців та співробітників служби безпеки чистять пляжі від пластикових відходів та іншого сміття з корабля, який загорівся 20 травня.

На думку властей, робочі місця тисяч рибалок опинилися під загрозою, і MEPA заявила, що можливий витік нафти лише додасть руйнувань.

Контекст

Значна частина вантажних суден, включаючи 25 тонн азотної кислоти, гідроксиду натрію, мастильних матеріалів та інших хімічних речовин, виявилися знищеними внаслідок пожежі.

MV X-Press Pearl загорілася, коли вона чекала дозволу, щоб зайти в гавань Коломбо, і залишається на якорі біля порту.

Влада вважає, що пожежа виникла внаслідок витоку азотної кислоти, про який екіпаж знав з 11 травня. Екіпаж із 25 членів евакуювали ще до вибуху на судні.

Чотири індійські кораблі приєдналися до флоту Шрі-Ланки в надії допомогти стримати вогонь. За словами чиновників, два судна були обладнані для боротьби з нафтовими плямами.

Ліквідаційними операціями керує голландська компанія SMIT, яка направила спеціалізовані пожежні буксири.

Пожежу на танкері загасили, але поблизу залишилось місце розливу нафти довжиною 40 кілометрів. Шрі-Ланка вимагає від власників сплатити 17 мільйонів доларів за збитки від прибирання.

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