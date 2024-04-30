Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
  •  33379 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
  •  126849 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
29 апреля 2024, 08:13  •  137274 просмотра

Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  199079 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  167511 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  186604 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  160917 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  142973 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126966 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  99116 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

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26 апреля 2024, 13:52  •  298470 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  294556 просмотра

Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

В Славянске задержали 25-летнюю агентку российской военной разведки за шпионаж на понтонных переправах через реки, которые используются Вооруженными силами Украины для транспортировки тяжелого вооружения в Донецкой области.

Война •   •  6713 просмотра
Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

Вражеская атака на Харьков унесла жизни уже двух человек, известно о 6 раненых

Два человека погибли и шестеро получили ранения в результате ударов рф по Харькову, Украина.

Война •   •  13423 просмотра
Вражеская атака на Харьков унесла жизни уже двух человек, известно о 6 раненых

Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых

По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, один человек погиб и двое получили ранения в результате атаки россиян на Холодногорский район Харькова.

Война •   •  13575 просмотра
Атака рф на Харьков: известно об одном погибшем и 2 раненых

Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов

В Украину экстрадирован и арестован лидер наркогруппировки, в состав которой входили сотрудники правоохранительных органов, занимавшейся незаконным производством и контрабандой наркотиков из Украины в страны ЕС и россию.

Криминал и ЧП •   •  11966 просмотра
Задержан главарь банды наркодилеров, в состав которой входили работники правоохранительных органов

АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали

В Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, что водители грузовиков также подлежат мобилизации, как и другие граждане, но их документы не всегда тщательно проверяют на блокпостах, поэтому их могут попросить явиться в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

Общество •   •  11935 просмотра
АсМАП заявила о задержании и мобилизации водителей грузовиков: в ТЦК отреагировали

россияне ударили по двум районам Харькова: зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, удары возле парковой зоны

Российские войска атаковали жилые кварталы в Холодногорском и Киевском районах Харькова, нанося удары по гражданской инфраструктуре и вызывая жертвы.

Война •   •  10570 просмотра
россияне ударили по двум районам Харькова: зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, удары возле парковой зоны

Минфин США временно разрешил операции с российскими банками

Министерство финансов США временно разрешило транзакции с крупнейшими российскими банками, такими как ВТБ, Сбербанк и Альфа-Банк, для расчетов, связанных с энергетикой, до 1 ноября 2024 года.

Новости Мира •   •  9980 просмотра
Минфин США временно разрешил операции с российскими банками

Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

Парламент Исландии единогласно одобрил долгосрочную политику поддержки Украины на 2024-2028 годы, еще больше укрепив позицию страны как надежного друга, партнера и союзника Украины в противодействии российской агрессии.

политика •   •  10761 просмотра
Парламент Исландии утвердил долгосрочную политику поддержки Украины

Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

Украинские войска продолжают удерживать свои позиции в Крынках Херсонской области, несмотря на российские атаки и превосходящую численность противника, отбив три штурма.

Война •   •  9466 просмотра
Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

Харьков снова под ударом армии рф - ОВА

Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают немедленно укрыться в укрытиях.

Война •   •  9401 просмотра
Харьков снова под ударом армии рф - ОВА