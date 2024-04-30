Шпионила за понтонными переправами ВСУ через реки Донетчины: задержана агентка рф

Контрразведка Службы безопасности сорвала новую попытку рф получить актуальную информацию о Силах обороны в Донецкой области. В Славянске задержана агентка военной разведки россии, которая собирала разведданные о передислокации подразделений ВСУ в направлении передовой. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Прежде всего она пыталась выявить понтонно-мостовые комплексы и локации, где их используют для переправки тяжелого вооружения через местные реки. Такие сведения нужны были оккупантам для планирования боевых наземных операций и подготовки воздушных ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники ВСУ.

О таких планах агрессора Служба безопасности узнала еще на начальном этапе разведывательной активности российского агента. Это позволило своевременно обезопасить позиции украинских войск.

Также в ходе документирования фигурантки стало известно о ее кураторе из военной разведки рф. Именно он определял задачи и платил за их выполнение своей соратнице.

На финальной стадии спецоперации вражескую агентку задержали в ее собственном доме, у задержанной изъяты мобильные телефоны, на которых она регулярно меняла аккаунты для законспирированной коммуникации с оккупантами.

По данным следствия, предательницей оказалась 25-летняя местная жительница, идеологическая сторонница рашизма. Во время оккупации поселка Ямполь захватчики дистанционно завербовали женщину через ее знакомых в захваченном в то время населенном пункте. Долгое время она находилась в "спящем" режиме, но весной этого года агента "активировали" для разведывательно-подрывной деятельности во фронтовом регионе, - говорится в сообщении.

Для выполнения вражеских задач она обходила местность, а также пыталась "втемную" выспрашивать нужную ей информацию у своих знакомых.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ей грозит пожизненное заключение.

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