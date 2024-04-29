Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию российских обстрелов приграничных районов Сумщины. Задержаны супруги агентов российской разведки, которые готовили удары по подразделениям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации "на горячем" задержаны супруги агентов российской разведки, которые готовили удары по подразделениям ВСУ, обороняющим северо-восточные рубежи Украины, - говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, для обстрела оккупанты планировали применить различные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Чтобы скорректировать вражеские атаки, фигуранты должны были выявить места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам.

Об этом замысле агрессора сотрудники СБУ узнали еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержать обоих злоумышленников, когда они проводили доразведку вблизи потенциальной цели.

По данным следствия, супруги безработных местных жителей дистанционно работали на российскую спецслужбу через анонимный чат в мессенджере. Для выполнения вражеского задания предатели на собственном автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны.

Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для обозначения геолокаций ВСУ на гугл-картах.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

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