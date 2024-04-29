ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Киев  •  УНН

29 апреля 2024, 07:33  •  10548 просмотра

Read in English

Служба безопасности Украины задержала супругов агентов российской разведки, которые готовили обстрелы из "Градов" украинских военных, защищающих северо-восточную границу, определяя места их дислокации и передавая координаты оккупантам.

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новую серию российских обстрелов приграничных районов Сумщины. Задержаны супруги агентов российской разведки, которые готовили удары по подразделениям ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

В результате спецоперации "на горячем" задержаны супруги агентов российской разведки, которые готовили удары по подразделениям ВСУ, обороняющим северо-восточные рубежи Украины,

- говорится в сообщении.

Детали

По имеющимся данным, для обстрела оккупанты планировали применить различные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Чтобы скорректировать вражеские атаки, фигуранты должны были выявить места базирования украинских войск и передать их координаты захватчикам.

Об этом замысле агрессора сотрудники СБУ узнали еще на начальном этапе разведывательной активности российских агентов. Это позволило своевременно провести комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций ВСУ и задержать обоих злоумышленников, когда они проводили доразведку вблизи потенциальной цели.

По данным следствия, супруги безработных местных жителей дистанционно работали на российскую спецслужбу через анонимный чат в мессенджере. Для выполнения вражеского задания предатели на собственном автомобиле объезжали приграничье, где отслеживали позиции Сил обороны.

Во время обыска у задержанных изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для обозначения геолокаций ВСУ на гугл-картах.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики26 апреля 2024, 09:59 • 15783 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
googleГугл
kharkivХарьков
Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  152919 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133241 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  175019 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158145 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141549 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126215 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96580 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85287 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153982 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168438 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Новости по теме
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

  •  10548 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

  •  9976 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

  •  10199 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

  •  10056 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

  •  9298 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

  •  9340 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

  •  9715 просмотра
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

  •  10072 просмотра
Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

  •  10527 просмотра
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

  •  7668 просмотра

Популярные

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

29 апреля: Всеукраинский день футбола, Всемирный день желаний

  •  104474 просмотра
Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

Немецкий автогигант BMW планирует инвестировать в заводы в Китае почти 3 миллиарда долларов

  •  85560 просмотра
На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

На оккупированной части Запорожья россияне планируют продавать захваченное жилье украинцев - Федоров

  •  53316 просмотра
Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

Часы одного из пассажиров "Титаника" продали за 1,5 миллиона долларов

  •  107497 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

  •  104424 просмотра

Публикации

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

Против новой команды Минобороны готовятся медиа-провокации: кто за этим стоит, и почему должна вмешаться СБУ

26 апреля 2024, 13:52  •  233503 просмотра
Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

Бюджет в сотни дронов: сколько тратит страна на содержание нацпарков во время войны

26 апреля 2024, 13:48  •  231268 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

26 апреля 2024, 06:43  •  262503 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева создаст в Украине концлагерь для предпринимателей - эксперты

25 апреля 2024, 11:04  •  280825 просмотра
Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  417855 просмотра

Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Служба безопасности Украины задержала супругов агентов российской разведки, которые готовили обстрелы из "Градов" украинских военных, защищающих северо-восточную границу, определяя места их дислокации и передавая координаты оккупантам.

Война •   •  10548 просмотра
Наводили российские "Грады" на приграничье Сумщины: задержаны супруги агентов рф

Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, которому было 75 лет и который был почетным гражданином города Сумы.

Общество •   •  9976 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Официальные украинские боты спецслужб и Министерства цифровой трансформации, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу для помощи в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  10199 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железнодорожная линия, которую строят российские оккупанты вблизи оккупированного Мариуполя, будет в зоне досягаемости украинских войск, учитывая военную помощь, которую Украина получит от партнеров, что сделает ее уязвимой для атак.

Война •   •  10056 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Правительство отклонило петицию о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины, ссылаясь на низкую долю правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, и приоритетность задач территориальной обороны во время военного положения.

Общество •   •  9298 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

В прошлом году доходы 10 крупнейших украинских энергетических компаний достигли 745,87 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году, а лидером сектора стала компания "Д. Трейдинг" из группы СКМ Рината Ахметова.

Экономика •   •  9340 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.

Война •   •  9715 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.

Война •   •  10072 просмотра
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки, чтобы определить точный тип беспилотников, которые были использованы во время атаки на Украину в ночь на 28 апреля.

Война •   •  10527 просмотра
Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Харви Вайнштейн, бывший киномагнат, был госпитализирован в больницу Бельвью на Манхэттене для проведения ряда анализов после возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда, который отменил его осуждение за изнасилование в 2020 году.

Новости Мира •   •  7668 просмотра
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование