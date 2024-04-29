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Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф

Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф

Київ • УНН

 • 102304 перегляди

Служба безпеки України затримала подружжя агентів російської розвідки, які готували обстріли з "Градів" українських військових, що захищають північно-східний кордон, визначаючи місця їх дислокації та передаючи координати окупантам.

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новій серії російських обстрілів прикордонних районів Сумщини. Затримано подружжя агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

У результаті спецоперації "на гарячому" затримано подружжя агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Щоб скоригувати ворожі атаки, фігуранти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати загарбникам.

Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримати обох зловмисників, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі.

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на російську спецслужбу через анонімний чат у месенджері. Для виконання ворожого завдання зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відстежували позиції Сил оборони.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Наводили російські КАБи на позиції ЗСУ під Харковом: затримано коригувальників26.04.24, 12:59 • 18497 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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