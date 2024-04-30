Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: затримано агентку рф

ukenru
19:41 • 31646 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 78524 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 106366 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 109254 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 220817 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152890 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143846 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131516 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121444 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112769 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 144982 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119970 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125679 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 130922 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 106519 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 220817 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 379827 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 437186 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 445832 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 355529 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 106366 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 125679 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 119970 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96982 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106821 перегляди
Актуальне
Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: затримано агентку рф

Шпигувала за понтонними переправами ЗСУ через річки Донеччини: затримано агентку рф

Київ • УНН

 • 20370 перегляди

У Слов'янську затримали 25-річну агентку російської військової розвідки за шпигунство на понтонних переправах через річки, які використовуються Збройними силами України для транспортування важкого озброєння в Донецькій області.

Контррозвідка Служби безпеки зірвала нову спробу рф отримати актуальну інформацію про Сили оборони на Донеччині. У Слов’янську затримано агентку воєнної розвідки росії, яка збирала розвіддані щодо передислокації підрозділів ЗСУ у напрямку передової. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Передусім вона намагалась виявити понтонно-мостові комплекси та локації, де їх використовують для переправлення важкого озброєння через місцеві річки. Такі відомості потрібні були окупантам для планування бойових наземних операцій та підготовки повітряних ударів по місцях зосередження особового складу та військової техніки ЗСУ.

Про такі плани агресора Служба безпеки дізналася ще на початковому етапі розвідувальної активності російської агентки. Це дозволило своєчасно убезпечити позиції українських військ.

Також у ході документування фігурантки стало відомо про її куратора з воєнної розвідки рф. Саме він визначав завдання та платив за їхнє виконання своїй поплічниці.

На фінальній стадії спецоперації ворожу агентку затримали у її власному помешканні.У затриманої вилучено мобільні телефони, на яких вона регулярно змінювала акаунти для законспірованої комунікації з окупантами.

За даними слідства, зрадницею виявилась 25-річна місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Під час окупації селища Ямпіль загарбники дистанційно завербували жінку через її знайомих у захопленому на той час населеному пункті. Тривалий час вона перебувала у "сплячому" режимі, але навесні цього року агентку "активували" для розвідувально-підривної діяльності у фронтовому регіоні,

- йдеться у повідомленні.

Для виконання ворожих завдань вона обходила місцевість, а також намагалась "втемну" випитувати потрібну їй інформацію у своїх знайомих.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Їй загрожує довічне ув’язнення.

Наводили російські "Гради" на прикордоння Сумщини: затримано подружжя агентів рф29.04.24, 10:33 • 102305 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47